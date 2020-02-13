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Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan daimi işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi.

13.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:29Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi
Belediyesi, bünyesinde çalışan daimi işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimler için işçilerine iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi hakkında bilgiler verildiğini söyleyen yetkililer, İş Güvenliği Uzmanı Ali Akgül'ün birikimlerini işçilerle paylaştığını dile getirdi.

Yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de söyleyen yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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