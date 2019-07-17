17.07.2019 16:59
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Adıyaman Belediyesinden öğrencilere okuma alışkanlığı

Adıyaman Belediyesinden öğrencilere okuma alışkanlığı

Adıyaman Belediyesi yaz spor okulu öğrencilerine, spor yapmanın yanı sıra, kitap okuma alışkanlığı sunuluyor.

Adıyaman Belediyesi yaz spor okulu öğrencilerine, spor yapmanın yanı sıra, kitap okuma alışkanlığı sunuluyor.

Yaz mevsiminde öğrencilere spor yapma imkanı tanıyan Belediye Spor İşleri Müdürlüğü, faaliyetlerine yeni bir aktivite ekledi. Öğrencilerine bir yandan çeşitli branşlarda spor eğitimi verirken, diğer yandan kitap okumaya yönlendiriyor. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile birlikte yürütülen faaliyetler kapsamında, spor okullarına giden gezici kütüphane, sporcuların istifadesine sunuluyor.

Yaz kurslarında çocukları spora yönlendirmekle birlikte kitap okuma alışkanlığını da aşılamak istediklerini belirten yaz spor okulu yetkilileri, bu konuda oldukça güzel geri dönüşümler aldıklarını belirttiler. Çocukların bir yandan spor yaptıklarını bir yandan da kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini dile getiren yetkililer, "Sporcularımızı yetiştirirken, kitap okuma alışkanlığı da edinmelerini istiyoruz. Sevgili çocuklarımızın ilgisi bizleri çok sevindirdi. Çocuklarımıza sağlıklı ve eğlenceli bir yaz ayı geçirmesini hedeflemekteyiz. Burada en önemli dayanağımız tatile gidemeyen çocuklarımızın yaz tatillerini eğlenceli bir hale getirmektir. Yaz spor okullarındaki çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırabilmek adına hem spor yapmayı hem okumayı teşvik ederken, mutluluklarını gözlerinden okuyoruz" diye konuştular. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel

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