Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde

Adıyaman
Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek indirmek içinyeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna çare bulmak amacıylagerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Şehir merkezindeki araç parklarından kaynaklanan sorunları azaltmak için eskiotogarın olduğu alanı geçici süreliğine otopark olarak düzenleyip, günlüğü 1 liradan halkınhizmetine açan Adıyaman Belediyesi'nin bu uygulaması araç sahipleri tarafındanmemnuniyetle karşılandı. Araç
sahipleri yeni uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililereteşekkür etti.