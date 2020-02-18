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Adıyaman Belediyesinden, 'Yeşil Adıyaman' projesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'daki ağaçlandırma oranını arttırmak için kolları sıvadı.

18.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:39Adıyaman Belediyesinden, 'Yeşil Adıyaman' projesi
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'daki ağaçlandırma oranını arttırmak için kolları sıvadı.

Bahar ayında başlanması planlanan yeşillendirme çalışmaları kapsamında, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynal Abidin Sağlam ile birlikte orman fidanlık şefliğini ziyaret ederek, yetkililerle 'Yeşil Adıyaman' projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Proje hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman'daki yeşil alan oranını artırmak için ciddi bir projeyi hayata geçireceklerini söyleyerek, "Bahar ayında startını vereceğimiz bu projemiz ile ilimizdeki yeşil alan oranını arttıracak ve gelecek nesle önemli bir miras bırakacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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