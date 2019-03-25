Adıyaman Belediyespor: 27- Selka Eskişehir: 20

Kaynak: İHA

Hentbol Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Selka Eskişehir Hentbol Takımını kendi evinde 27-20 mağlup etmeyi başardı.Türkiye Hentbol Süper Lig'i 20'nci haftasında kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Selka Eskişehir Hentbol Takımı ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor, akıllı oyunu ve muhteşem taraftar desteğiyle maçtan 27-20 galibiyetle ayrılmasını bildi.Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan maçın ilk dakikalarından itibaren etkili oyununu sahaya yansıtan Adıyaman Belediyespor devre arasına 13-11'lik skorla önde gitti.Maçın ikinci yarısına da taraftarının yoğun desteğiyle başlayan Adıyaman temsilcisi, her geçen dakika maçtaki ağırlığını arttırdı ve maçtan 27-20'lik skorla galip ayrıldı.Maç sonunda büyük bir coşku yaşayan oyuncular ve teknik heyet, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım, çok önemli bir galibiyete imza attıklarına dikkat çekerek, teknik heyeti ve oyuncularını alınan galibiyetten dolayı kutlayıp, galibiyeti takımlarını müthiş bir şekilde destekleyen taraftarlarına armağan etti. - ADIYAMAN