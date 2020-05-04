Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADIYAMAN Besni'de bir cadde ve pazar kapatıldı

Besni'de bir cadde ve pazar kapatıldıADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, koronavirüs nedeniyle Atatürk Caddesi ve kapalı şire pazarı bir hafta kapatıldı.

04.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:52
Besni'de bir cadde ve pazar kapatıldı
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, koronavirüs nedeniyle Atatürk Caddesi ve kapalı şire pazarı bir hafta kapatıldı.
Besni Hıfsızıhha Kurulu, Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüsü nedeniyle Atatürk Caddesinde yaklaşık 250 esnafın işyerlerini ve kapalı şire pazarını bir hafta geçici olarak kapatma kararı aldı. Karar doğrultusunda eczane ve fırın gibi işletmelerin açık kalacağı caddede, diğer işletmelere izin verilmeyecek. Öte yandan ilçe genelinde sokağa maskesiz çıkanlara ise cezai işlem uygulanacak. ADIYAMAN Besni’de bir cadde ve pazar kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Besni, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››ADIYAMAN Besni'de bir cadde ve pazar kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:49: Başkan Günel'den 'tek yön' açıklaması - Haber 14:48: Tire'de, çekirge istilasına karşı kimyasal mücadele - Haber 14:48: Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı - Haber 14:48: TİKA'dan Gürcistan'da bin aileye gıda yardımı - Haber 14:48: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin