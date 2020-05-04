ADIYAMAN Besni'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Besni'de hırsızlık şüphelisi yakalandıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir büfede hırsızlık yapan A.K., yakalanarak gözaltına alındı.
04.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:07
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir büfede hırsızlık yapan A.K., yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Yukarı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Keser, sabah saatlerinde işlettiği büfenin soyulduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin A.K. oluduğunu belirledi. Adresine düzenlenen baskınla yakalanan A.K. gözaltına alınırken, çaldığı malzemeler de sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA