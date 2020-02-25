Haberler » Güncel » Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama - Haber

Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklamaADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

25.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:22

'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Üçgöz köyünde oturanlar, kabloların çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı araştırmada kabloları T.B., F.B. ve M.B.'nin çaldığını belirledi. Kimliği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla, kablo hırsızlığı yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Jandarma, Besni, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 22:52:37