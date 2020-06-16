ADIYAMAN Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındı

Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındıADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, bir personelde koronavirüs tespit edilmesiyle kısmi olarak karantinaya alındı.

16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:35
Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, bir personelde koronavirüs tespit edilmesiyle kısmi olarak karantinaya alındı.
Besni İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde görevli bir personel ve ailesinin, rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine kurum personeli ve ailesi tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri de temas ettiği kişileri evlerinde karantinaya aldı.
Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da yaşanan gelişmenin ardından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde bir hafta süreyle kısmi karantina uygulanması kararı aldı. Karar doğrultusunda çalışan personel sayısı düşürülen Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde, sadece kayıt işlemlerinin yapılacağı belirtildi. ADIYAMAN Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Besni, Güncel, Haber

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