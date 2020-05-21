ADIYAMAN Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı

Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladıADIYAMAN'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı.

21.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:25
Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı
ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı. Sultan Delibaş hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralandı. Kaçan Zeynep Delibaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. ADIYAMAN Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Haberler››Güncel››ADIYAMAN Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:24: AYDOS ORMANI'NDA YANGIN - Haber 00:23: Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına saldıran 5 terörist öldürüldü - Haber 00:23: 9 katlı apartmanda yangın çıktı: vatandaşlar sokağa döküldü - Haber 00:22: Elazığ'da 'arabalı sinema' etkinliği - Haber 00:22: Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 23:32: Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler