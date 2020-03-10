ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı
Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındıADIYAMAN'da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.
10.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:42
Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı
ADIYAMAN'da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.
Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U.. bebeği poşete koyup, çöpe attı.
Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağırıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. Bu sabah F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.
Gözaltına alınan F.U.'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
ADIYAMAN'da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.
Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U.. bebeği poşete koyup, çöpe attı.
Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağırıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. Bu sabah F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.
Gözaltına alınan F.U.'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı
Manşet
Haberler
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi