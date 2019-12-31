Haberler » Güncel » Adıyaman boşandığı eşini evinde dövdü - Haber

Adıyaman boşandığı eşini evinde dövdü

Boşandığı eşini evinde dövdüADIYAMAN'da, Mehmet Sinan K., 2 yıl önce boşandığı Elif B.'yi evine girerek darbetti.

31.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:03
Boşandığı eşini evinde dövdü
ADIYAMAN'da, Mehmet Sinan K., 2 yıl önce boşandığı Elif B.'yi evine girerek darbetti. Kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin geride bıraktığı motosikletinde ise uyuşturucu, bıçak ve tabanca ele geçirildi.
Olay, öğleden sonra Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sinan K., plakasız motosikletiyle boşandığı 2 çocuğunun annesi Elif K.'nin evine geldi. İçeri giren Mehmet Sinan K. ile eski eşi Elif B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Sinan K., eski eşini tekme tokat dövmeye başladı. Kadının çığlıkları üzerine Mehmet Sinan K., motosikletini de bırakarak yaya olarak evden kaçtı. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Kaçan eski kocanın geride bıraktığı motosiklette yapılan aramada ise poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ile bıçak ve tabanca bulundu. Tabanca, bıçak ve uyuşturucuya el koyan polis, eski eşini döverek kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Adıyaman boşandığı eşini evinde dövdü

Mehmet Sinan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56   Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı - Haber
16:56   Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında - Haber
16:56   Danimarka, vatandaşı olan DEAŞ'lıların çocuklarını ülkesinde istemiyor - Haber
16:56   Şanlıurfa'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı - Haber
16:56   Derya Uluğ izleyenleri büyüledi - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
31.12.2019 16:58:28