Adıyaman Çaldığı Motosikleti Benzini Bitince Bırakıp Kaçtı

Adıyaman
'da, bir kişinin çaldığı motosikleti benzini bitince bırakıp kaçma anı güvenlik kameralarına tarafından görüntülendi.
Olay, geçen hafta pazar günü Bahçecik
Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Canpekmez'e ait 63 YZ 159 plakalı motosiklet evinin önünde park halinde iken kimliği çalındı. Çalınan motosikleti arayan polise, bugün Bahçecik Mahallesi'nde bir marketin önünde uzun zamandır park halindeki bir motosikletin bulunduğu bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis, motosikletin çalıntı olarak arandığını tespit etti. Marketin güvenlik kameralarına inceleyen ekipler, Canpekmez'e ait motosikletin çalan kişi tarafından benzini bitince bıraktığını belirledi. Polis
parmak izi araştırması yaptığı motosikleti detaylı inceleme için otoparka götürürken, görüntülerde eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, Bahçecik, Adıyaman, Güncel
Kaynak: DHA