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Adıyaman çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulunduAdıyaman'da bir evin önünden çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.

09.09.2019 15:00
Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu
Adıyaman'da bir evin önünden çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.
Öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde kapıları açık terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Ekipler yaptığı araştırmada otomobilin gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde çalındığını belirledi. Otomobil, sahibine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.
Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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