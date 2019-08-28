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Adıyaman cami inşaatındaki klimalar çalındı

Cami inşaatındaki klimalar çalındıAdıyaman'da cami inşaatı şantiyesinde işçilerin kullandığı konteynerdeki 2 klima kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

28.08.2019 14:07
Adıyaman cami inşaatındaki klimalar çalındı
Cami inşaatındaki klimalar çalındı
Adıyaman'da cami inşaatı şantiyesinde işçilerin kullandığı konteynerdeki 2 klima kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Olay öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden Hazreti Hamza Cami inşaatında meydana geldi. Şantiyedeki işçilerin kullandığı konteyner içerisinde bulunan klimalar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Cami yetkileri konteynerdeki klimaların olmadığı fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman cami inşaatındaki klimalar çalındı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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