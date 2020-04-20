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ADIYAMAN Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı

Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındıADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaya Mahallesi karantinaya alındı.

20.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:39
Çelikhan 'da 1 mahalle karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaya Mahallesi karantinaya alındı.
Kaya Mahallesi'nde oturan A.S., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Çelikhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada koronavirüs belirtileri fark edilen A.S., yapılan müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıyaman'da yapılan covid-19 testi pozitif çıkan A.S., tedaviye alınırken, Çelikhan Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Kaya Mahallesi'nde 14 gün süre ile karantinaya uygulaması başlattı. Karantina kararının ardından jandarma ekiplerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ADIYAMAN Çelikhan’da 1 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Çelikhan, Güncel
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