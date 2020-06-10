ADIYAMAN Çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybettiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde çöp toplama aracının altında kalan Yusuf Durmuş (4), yaşamını yitirdi.

10.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29
Çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde çöp toplama aracının altında kalan Yusuf Durmuş (4), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta Belediyesi'ne ait V.O. yönetimindeti 02 KS 973 plakalı kamyon, sokaktaki Yusuf Durmuş'a çarptı. Durmuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Durmuş, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, sürücü V.O., ise gözaltına alındı. ADIYAMAN Çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Durmuş, Kahta, Güncel, Haber

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