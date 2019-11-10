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Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da anıldı.

10.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:25Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi 'da da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.

Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Adıyaman'da da anıldı. Sabah saat 09.05'te çalınan siren sesleriyle beraber vatandaşlar olduğu yerde saygı duruşuna geçti. Kimi vatandaşlar kaldırımda, kimi vatandaşlar ise tadilatını yaptığı cami kubbesinde saygı duruşunda bulundu. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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