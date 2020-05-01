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Adıyaman'da 1 köy ile 2 sokak karantinaya alındı

Adıyaman'da 1 köy ile 2 sokak karantinaya alındıADIYAMAN'da, koronavirüs vakalarına rastlanan Börgenek köyü ile Kahta ilçesinde 2 sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı.

01.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:58
Adıyaman'da 1 köy ile 2 sokak karantinaya alındı
ADIYAMAN'da, koronavirüs vakalarına rastlanan Börgenek köyü ile Kahta ilçesinde 2 sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Börgenek köyünde rahatsızlanan 6 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Hastaların tedavisine başlanırken İl Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Kahta ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 sokakta koronavirüs vakalarına rastlandı. İl Hıfzıssıhha Kuruşu tedbir amaçlı olarak 2 sokağın da 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararlar sonrasında köy ve iki sokakta güvenlik güçleri tarafından tedbir alınarak giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Adıyaman’da 1 köy ile 2 sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haber

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