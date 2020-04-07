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Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındıADIYAMAN'da, aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları Işıklı köyü karantinaya alındı.

07.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:34
Adıyaman 'da 1 köy karantinaya alındı
ADIYAMAN'da, aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları Işıklı köyü karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Işıklı köyünde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bu gelişme üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ADIYAMAN, (DHA)
Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındı
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