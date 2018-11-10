Adıyaman'da 10 Kasım Anması

ADIYAMAN ve ilçelerinde Mustafa Kemal Atatürk
, vefatının 80'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Adıyaman
Valiliği önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
, Adıyaman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, STK
temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından 09.05'te sirenler saldı. İstiklal Marşı okunan törenlerde bayraklar yarıya indirildi.
Jandarma,Hüsrev Kutlu,Mustafa Kemal Atatürk,Adıyaman
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:04