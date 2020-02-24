Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede

ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman dahil 22 kentte faaliyet gösteren Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin, kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 22 ilde düzenlediği operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri de ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası aralarında Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 49 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.