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Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

Adıyaman'da mahalle sakinleri, dün cansız bedeni bulunan çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlının iş yerine zarar verdi.

03.08.2019 17:17 Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
Adıyaman'da mahalle sakinleri, dün cansız bedeni bulunan çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlının iş yerine zarar verdi.
Karapınar Mahallesi Bir Aralık Caddesi'nde oturan mahalle sakinleri, Hüseyin Nasrullah Çelik'i (13) öldürdüğü itirafında bulunan şüpheli A.M.Ç'nin iş yerine taşlarla saldırdı.
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, iş yeri önünde geniş güvenlik önlemi alırken mahalle sakinlerinin attığı taşlardan biri polis memuru Abdurrahim İğde'nin başına isabet etti.
Polis aracıyla özel hastaneye kaldırılan İğde'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Çelik'in yakınları ve mahalle sakinlerini olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Öte yandan, çocuğun cenazesinin sabah erken saatlerde toprağa verildiği öğrenildi.
Kentte üç gün önce kaybolan çocuğun cesedi dün yol kenarında bulunmuştu. Ekiplerce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalanan şüpheli A.M.Ç. (36), Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Boğazkaya köyü yakınlarındaki yol kenarına attığını itiraf etmişti.

Karapınar, Adıyaman, İğde, Güncel

Kaynak: AA

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