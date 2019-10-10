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Adıyaman'da 1300 cinsel içerikli hap ele geçirildi

ADIYAMAN'da, kaçak yollarla yurda sokulan 1300 adet cinsel içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 10:43Adıyaman'da 1300 cinsel içerikli hap ele geçirildi
ADIYAMAN'da, kaçak yollarla yurda sokulan 1300 adet cinsel içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte cinsel içerikli kaçak hap satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yeşilyurt Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 1300 adet cinsel içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.Haplara el koyan polis, ev sahibi M.E.N.'yi gözaltına aldı.


- Adıyaman

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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