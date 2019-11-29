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Adıyaman'da 150 kalaycı ustasından 4 usta kaldı

Adıyaman'da 150 kalaycı ustasından 4 usta kaldıADIYAMAN'da bir zamanlar en gözde meslekler arasında yer alan kalaycılık, günümüzde bakır kullanımının azalması nedeniyle kaybolmaya yüz tuttu.

29.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:08
'da 150 kalaycı ustasından 4 usta kaldı
ADIYAMAN'da bir zamanlar en gözde meslekler arasında yer alan kalaycılık, günümüzde bakır kullanımının azalması nedeniyle kaybolmaya yüz tuttu. Şehirde bir dönem 150 olan kalay ustası sayısı günümüzde 4'e kadar düştü.
Adıyaman'da kalaycılığın son temsilcileri, çırak bulamadıkları için mesleklerinin tarihe karışacak olmasından endişe ediyor. Mesleğin son temsilcilerinden Hüseyin Ulum (59), çırak bulamamaları nedeniyle mesleği gelecek nesillere aktaramadıklarını söyledi.
'VEFAT EDERSEK BU ZANAATI YAPAN YOK'
Bakır ev eşyalarının kullanılmasının neredeyse son bulmasının mesleklerinin sonunu getirdiğini aktaran Ulum, Zor geçiniyoruz. Biz burada mesleğimizi yapıp tarihe karışmasını engelleme çabası veriyoruz. Adıyaman'da bu işi yapan 4 kişi kaldık ve biz vefat edersek bu zanaatı yapan yok. Benim çocuğum yapmıyor, çırak bulamıyoruz. Burada 150 esnaftık, 150 tezgah vardı ama şimdi 4 kişi kaldık diye konuştu. 30-40 yıl önce herşeyin bakırdan olduğunu vurgulayan Ulum, Herşeyimiz bakırdı, şimdi hepsi krom dedi. Çocukken mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerini açtığını ifade eden Hüseyin Ulum, yıllardır hem usta hem de çırak olarak kalaycılığı sürdürdüğünü kaydetti.
Adıyaman'da 150 kalaycı ustasından 4 usta kaldı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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