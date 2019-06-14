Adıyaman
'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı
ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, 153 bin 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başlamının sevincini yaşadı.
Kentteki Menderes
İlkokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sınıfları dolaşan ve öğrencilerle sohbet edip, karne dağıtan Vali Pekmez, yaz tatilini verimli geçirmeleri için kitap okumalarını önerdi. Kentte 153 bin 352 öğrenci karne aldı.