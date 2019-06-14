14.06.2019 11:54
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Adıyaman'da 153 bin 352 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adıyaman

Adıyaman'da 153 bin 352 öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyılında karne sevinci yaşadı.

Adıyaman'da 153 bin 352 öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyılında karne sevinci yaşadı.

Adıyaman'da, 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılı sonu nedeniyle Adıyaman Menderes İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Vali Aykut Pekmez ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okulda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Konuşmaların ardından karne dağıtımına geçildi. Karnelere dağıtan ve öğrencilerin notlarını inceleyen Vali Aykut Pekmez ile Müdür Ahmet Alagöz, öğrencilere boş zamanlarında kitap okumalarını tavsiye etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Menderes, Ahmet Alagöz, Adıyaman, Güncel

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