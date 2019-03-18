Adıyaman
'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferinin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Şehitlik Anıtında tören düzenlendi. Atatürk
büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Adıyaman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü
, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu
, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, STK
temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Yapılan saygı atışının ardından kürsüye çıkan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, 104 yıl önce bugün 18 Mart 1915'de Çanakkale boğazının denizden geçilebileceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih 4768 sayılı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatandalar için, canlarını seve seve feda eden, kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği, pahasına kazanılan bu zafer Türkiye Cumhuriyetine çok anlamlı bir kilometre taşı olmuştur dedi.
Konuşmandan sonra şehitliklere karanfiller bırakılarak şehit ailelerine başsağlığı dilendi.
Çanakkale, Adıyaman, Güncel
Kaynak: DHA