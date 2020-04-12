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Adıyaman'da 2 köy karantina altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 2 köy korona virüsü dolayısıyla karantina altına alındı.

12.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:26
Adıyaman'da 2 köy karantina altına alındı
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 2 köy korona virüsü dolayısıyla karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışmakta olan S.A. isimli kişide korona virüsünün tespit edilmesiyle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrika çalışanında korona virüsün tespit edilmesinden dolayı işçiler ile S.A.'nın temas ettiği kişiler ve aileleri gözlem altına alındı. Yüz kişinin gözlem altına alındığı olayda fabrika çalışanlarından 25 tanesinin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet ettiği belirlendi. Salgının yayılmaması için Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili yetkili birimlere bilgi verdi. Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki köyde karantina uygulanmasına yönelik karar alındı. Verilen karar sonrasında jandarma ekipleri her iki köyün giriş ve çıkış yollarını kapatarak köyü karantinaya aldı. Aşağı Karakuyu köyü ve Gedikli köyünün 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Adıyaman, Besni, Güncel
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