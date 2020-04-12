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Adıyaman'da 2 köy karantina altına alındı

Adıyaman'da 2 köy karantina altına alındı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 2 köy korona virüsü dolayısıyla karantina altına alındı.

12.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:03

Adıyaman 'da 2 köy karantina altına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 2 köy korona virüsü dolayısıyla karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışmakta olan S.A., isimli kişide korona virüsünün tespit edilmesiyle birlikte S.A., isimli fabrika çalışanı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrika çalışanında korona virüsünün tespit edilmesinden dolayı fabrikada bulunan işçiler ile S.A'nın temas ettiği kişiler ve aileleri de gözlem altına alındı.

Yüz kişinin gözlem altına alındığı olayda fabrika çalışanlarından 25 tanesinin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli Köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu Köyünden ikamet ettiği belirlendi. Salgının yayılmaması için Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili yetkili birimlere bilgi verdi. Gölbaşı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki köyde karantina uygulanmasına yönelik karar alındı. Verilen karar sonrasında jandarma ekipleri her iki köyün giriş ve çıkış yollarını kapatarak köyü karantinaya aldı. Aşağı Karakuyu Köyü ve Gedikli Köyünün 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Adıyaman’da 2 köy karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Jandarma, Gölbaşı, Genel
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