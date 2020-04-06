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Adıyaman'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralıADIYAMAN'da, otomobille çarpışıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynal Tekin yaralandı.

06.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:31
Adıyaman 'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralı
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynal Tekin yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 KS 323 plakalı otomobille Zeynal Tekin yönetimindeki 02 DY 823 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Tekin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR-
Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Adıyaman’da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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Adıyaman'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralı
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