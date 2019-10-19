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Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Adıyaman kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında, Jandarma Özel Harekat timleri bölgede arama tarama faaliyetine devam ediyor.

19.10.2019 11:31Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi
Adıyaman kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında, Jandarma Özel Harekat timleri bölgede arama tarama faaliyetine devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürdürülüyor.
Bölgeye çok sayıda Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekibi gönderildi.
Arama tarama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, el yapımı patlayıcı olması ihtimaline karşı metal dedektörü ve bomba uzmanı köpek yardımıyla çalışma yapıyor.
Operasyonun devam ettiği bölgeye giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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