Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa
ve Konya
'da hazırlanan özel eğitim materyalleri, Adıyaman
'da 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına dağıtıldı.
Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, hazırlanan materyalleri özel eğitim gereksinimi duyan çocukların kullanacağını söyledi.
Özel çocukların eğitimini önemsediklerini ifade eden Alagöz, materyallerin kullanılmasının çocukların duyularının gelişimini destekleyeceğini belirterek, "Bu nedenle eğitim materyali, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası." dedi.
Konuşmanın ardından hazırlanan materyaller, Adıyaman merkez ve ilçelerinde 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA