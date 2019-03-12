Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali Dağıtıldı

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da 26 okulda özel eğitim sınıf ve okullarında eğitim gören öğrencine eğitim materyali dağıtıldı.Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda gerçekleşen dağıtım törenine Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alağöz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve Konya'da hazırlanan özel materyallerin dağıtımı yapıldı.Dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alağöz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde özel eğitim sınıf ve okullarında eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak özel eğitim materyali hazırlanmış ve bütün illerimizde dağıtımı yapılmaya başlamıştır. Bugün de ilimizde 26 okulumuzdaki 36 özel eğitim sınıflarına dağıtım için eğitim materyalimiz gelmiş olup bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından gönderilen bu materyal, özel eğitim gereksisini duyan çocuklarımızın eğitimlerinde son derece önemli işlev görecektir. Bu sayede, hem çocuklarımızın bir kısım temel becerilerinin geliştirilmesi daha rahat olacak, hem de eğitim materyali çocuklarımızın gündelik hayatta yapmak zorunda kaldıkları davranışlar kazandıracaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim-öğretim sürecinde bu materyal kullanılması, öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklemekte, öğretimi yapılan konuların somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim materyali özel eğitim alanına olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu materyalin Özel Eğitim Meslek Okulları ile Meslek ve Teknik Anadolu Liselilerimizde üretilmesi de ayrıca taktire şayandır dedi.Yapılan konuşmanın ardından getirilen materyallerin dağıtımı yapıldı.