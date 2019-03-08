Adıyaman'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

<a class='keyword' href='/adiyaman/' title='Adıyaman'>Adıyaman</a>'ın <a class='keyword' href='/golbasi/' title='Gölbaşı'>Gölbaşı</a> ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 29 düzensiz göçmen yakalandı.<br><br>Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl <a class='keyword' href='/jandarma/' title='Jandarma'>Jandarma</a> Komutanlığı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kacakcilik-ve-organize-suclarla-mucadele-subesi/' title='Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'>Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi</a> ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/karaburun/' title='Karaburun'>Karaburun</a> köyünde operasyon düzenlendi.<br><br>Operasyonda, yasa dışı yollarla <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'ye giriş yaparak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/banglades/' title='Bangladeş'>Bangladeş</a> ve İran uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.<br><br>Üzerlerinde sahte yol izin ve sevk belgeleri ele geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.<br><br>Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girişini sağlayan kişiler hakkında da İl Jandarma Komutanlığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.