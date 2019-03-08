Adıyaman'da 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde Avrupa
ülkelerine gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilçeye bağlı Karaburun
köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye girerek Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştığı belirlenen 20 Afganistan
, 8 Bangladeş
ve 1 İran
uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde yapılan aramada, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte yol izin belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler ifadelerinin ardından Adıyaman
İl Göç İdaresine Müdürlüğüne götürüldü.
- Adıyaman
Avrupa, Adıyaman, Güncel
Kaynak: DHA