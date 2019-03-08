Adıyaman'da 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramalarında 29 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesi Karaburun
köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye girerek Avrupa
ülkelerine gitmeye çalışan 20 Afganistan
, 8 Bangladeş
ve 1 İran
uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin üzerinde yapılan aramalarda Ağrı
İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenmiş görüntüsü verilen sahte yol izin ve sevk belgeleri ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman İl Göç İdaresine Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Yabancı uyruklu şahısların ülkeye yasa dışı yollardan girişini sağlayan kişiler hakkında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, 3. Sayfa
Kaynak: İHA