Adıyaman'da 4 gün önce kaybolan engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da dört gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
14.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:02
Adıyaman 'da dört gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden dört gün önce ayrılan Taceddin Taşdak'ın (32) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince, Göksu Çayı çevresinde dedektör köpekle arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda arama çalışmalarına devam ediyor.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden dört gün önce ayrılan Taceddin Taşdak'ın (32) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince, Göksu Çayı çevresinde dedektör köpekle arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda arama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
Manşet
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