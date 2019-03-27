Adıyaman'da 405 Bin 579 Seçmen Sandık Başına Gidecek

Adıyamanlı 405 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Bin 550 sandığın kurulacağı kentte seçmenler, Adıyaman Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Adıyamanlılar, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 30 bin 166 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Adıyaman'da 405 bin 579 kayıtlı seçmen bulunuyor.
2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Adıyaman'daki seçmen sayısı 30 bin 166 arttı.
Adıyaman'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre yükseldi. 2014'teki yerel seçimlerde bin 484 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 550 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Kahta
'da
Adıyaman'da en fazla seçmen ve sandık merkezde bulunuyor. Kent merkezinde 669 sandıkta 195 bin 674 seçmen oy kullanacak. İlçe bazında ise en fazla seçmen ve sandık Kahta'da yer alıyor. 76 bin 225 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 311 sandık kurulacak.
İlçeler arasında Kahta'dan sonra ikinci sırada 211 sandık ve 51 bin 984 seçmenle Besni
, üçüncü sırada da 124 sandık ve 34 bin 305 seçmenle Gölbaşı
geliyor.
28 sandık ve 5 bin 495 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Samsat
'ta olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Merkez
: 669 195 bin 674
Besni: 211 51 bin 984 Çelikhan
: 56 11 bin 234 Gerger
: 64 11 bin 796
Gölbaşı: 124 34 bin 305
Kahta: 311 76 bin 225
Samsat: 28 5 bin 495 Sincik
: 56 11 bin 669 Tut
: 31 7 bin 197
Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA