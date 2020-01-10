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Adıyaman'da "5. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı

Adıyaman'da, 77 ilden katılımcının yer aldığı "5. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

10.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18Adıyaman'da
'da, 77 ilden katılımcının yer aldığı "5. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı.
Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, 77 ilden gelen 97 firma stant açtı. Yöresel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da bulunduğu fuar, 19 Ocak'a kadar gezilebilecek.
Fuarı düzenleyen Medya Trend Fuarcılık AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mustafa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin ilk ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı ilk fuarı düzenlediklerini söyledi.
Fuardaki 97 firmadan 10'unun Adıyamanlı yerli firmadan oluştuğunu aktaran Gül, şöyle konuştu:
"Firmalarımız fuar alanında yerleşti. Sabah saat 10.00'dan akşam 22.00'a kadar fuarımız 10 gün boyunca devam edecek. Şehir içi seferleri fuar alanına kadar gelmektedir. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Coğrafi işaretli ürünler de fuarımızda bulunmaktadır. Bu yıl 350 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah bu sayıyı yakalayacağız."

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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