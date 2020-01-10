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Adıyaman'da 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı

Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından Adıyaman'da bu yıl 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı başladı.

10.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:29Adıyaman'da 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı
Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından 'da bu yıl 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı başladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde bu yıl 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı, 10-19 Ocak tarihleri arasında açık kalacak.

Adıyamanlı vatandaşlardan büyük ilgi görmeye başladı. 97 Firmanın 70 ilden katılım gösterdiği fuar, saat 10.00 ile 22.00'a kadar açık olacak.

Fuarla alakalı bilgiler veren Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, " Fuarımızı bugün ziyaretçilerimize açtık. Sabah saat 10'dan akşam saat 22'ye kadar fuarımız devam edecek. Fuarımız 10-19 tarihleri arasında açık olacak. Geçen yıl yapmış olduğumuz fuarı 320 bin kişi ziyaret etmişti. Bizler bu yıl bu sayının daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Adıyaman Belediyesi şehir içi otobüsleri de fuar alanına kadar yolcu taşıyacak. Üzerinde 'Fuar' yazan belediye otobüsleri, fuar sonuna kadar sabah saat 10: 00- 18.00 arasında hizmet verecek. Ben fuarda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederken, bütün halkımızı da fuar alanımıza davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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