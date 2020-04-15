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Adıyaman'da 715 mahkum tahliye oldu

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.

15.04.2020 08:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:02
Adıyaman'da 715 mahkum tahliye oldu

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Tahliye haberini duyan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını bekledi. Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandı. Düzenlemeden yararlanan mahkumlar, "Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ailelerimize kavuşturdu" dediler.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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