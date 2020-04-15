Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Adıyaman'da 715 mahkum tahliye oldu

Adıyaman'da 715 mahkum tahliye olduİNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.

15.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:13
Adıyaman 'da 715 mahkum tahliye oldu
İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.
TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Tahliye haberini duyan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını bekledi. Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandı. Düzenlemeden yararlanan mahkumlar, "Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ailelerimize kavuşturdu" dediler. Adıyaman’da 715 mahkum tahliye oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Haberler
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Ramazan Kurşunlu’nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı Haberler
Ramazan Kurşunlu'nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da 715 mahkum tahliye oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:51: Zonguldak'ta 1.5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza - Haber 09:50: Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 09:49: Önlemlere Rağmen ABD'de Salgının Önüne Neden Geçilemiyor? - Haber 09:49: "Ölümden Döndüm Virüsü Ciddiye Alın" - Haber 09:49: HDP İnfaz Düzenlemesini TBMM'de Protesto Etti - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber