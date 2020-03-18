Adıyaman'da 8 gün önce kaybolan engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da 8 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:22
Adıyaman 'da 8 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 8 gün önce ayrılan Taceddin Taşdak'ın (32) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince, Göksu Çayı çevresinde dedektör köpekle arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda arama çalışmalarına devam etti.
Öte yandan dalgıç ekipleri Akhisar köyü yakınındaki su kuyularına dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 8 gün önce ayrılan Taceddin Taşdak'ın (32) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince, Göksu Çayı çevresinde dedektör köpekle arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda arama çalışmalarına devam etti.
Öte yandan dalgıç ekipleri Akhisar köyü yakınındaki su kuyularına dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Manşet
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