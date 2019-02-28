Adıyaman'da 86 Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

Kaynak: AA

Adıyaman'da eğitimlerini tamamlayan 86 mahalle ve çarşı bekçisi göreve başladı.İçişleri Bakanlığınca emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan ve eğitimlerini tamamlayan bekçiler için Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde tören düzenlendi.Vali Aykut Pekmez, burada yaptığı konuşmada, gerek emniyet, gerekse jandarma teşkilatının kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşların can, mal ve namus güvenliği, ülkenin birliği ve beraberliği için özveriyle görev yaptığını söyledi.İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise bekçilerin eğitim ve sınav maratonunun ardından Adıyaman'ın huzur ve güvenini daha da üst seviyeye taşımak için göreve başladıklarını ifade etti.Türkiye genelinde gece işlenen suçların ortaya çıkarılması, faillerin yakalanması ve suçun işlenmeden önlenmesine yönelik bazı tedbirler alındığını aktaran Alper, şöyle konuştu:"Bekçilik sisteminin yeniden hayata geçirilmesi anlamında Adıyaman'a 115 bekçi planlaması yapıldı. Bu adaylardan 86'sının sınav ve eğitimleri tamamlandı. Bugün de kıyafetlerini verip, kendilerine silah ve düdük dağıtacağız. Kendileri, Adıyaman'ın huzur ve asayişini sağlayacak. Bugün göreve başlayacak 86 bekçiden 30'unu Altınşehir, 25'ini Yeşilyurt Polis Merkezi bölgesi olmak üzere 55'ini il merkezine planladık. Bekçilerden 15'ini Kahta ilçesine, geri kalan bekçi personellerini de Samsat ilçesi hariç diğer ilçelere görevlendirdik. Bazı bekçi adayımızın şu an eğitimleri devam ediyor."Bekçi emeklisi Mehmet Salan ise 1985'te başladığı mesleğinden 2016'da emekli olduğunu söyledi.Babasının da bekçi emeklisi olduğunu aktaran Salan, "Şimdi oğlum da bekçi oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Üç kuşaktır bu mesleği sürdürüyoruz." dedi.Mehmet Salan'ın oğlu Bekir Salan da bekçiliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım, mutluyum. Vatana hizmet etmek ayrı bir gurur veriyor." diye konuştu.Konuşmaların ardından 86 bekçiye düdük ve silahları teslim edildi.