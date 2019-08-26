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Adıyaman'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

26.08.2019 13:02 Adıyaman'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada


ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta Halil Kermeli yönetimindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı'nın kullandığı 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki Baran Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, İhsa Öğüç, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli, Mehmet Karadağ, Şadiye Karadağ ve Ümmü Gülsüm Karadağ yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kavşaktan dönmeye çalışan minibüs ile yolda ilerleyen otomobilin çarpışması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

- Adıyaman

Adıyaman, Karadağ, Güncel

Kaynak: DHA

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