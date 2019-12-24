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Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

ADIYAMAN'da 'Yerli Malı Haftası' programı düzenlenen ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

24.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:48 Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

ADIYAMAN'da 'Yerli Malı Haftası' programı düzenlenen ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte getirilen yemeklerden yiyen öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 9 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yerli Malı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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