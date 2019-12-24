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Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldüAdıyaman'da 'Yerli Malı Haftası' programı düzenlenen ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

24.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:24
'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü
Adıyaman'da 'Yerli Malı Haftası' programı düzenlenen ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte getirilen yemeklerden yiyen öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 9 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

Yerli Malı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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