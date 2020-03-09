Adıyaman'da adliye personelleri fidan dikimi gerçekleştirdi
Adıyaman'da adliye personelleri 9 Mart Türkiye Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla 150 fidanı toprakla buluşturdu.
09.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:36
Adıyaman 'da adliye personelleri 9 Mart Türkiye Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla 150 fidanı toprakla buluşturdu.
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlı Uzlaştırma Bürosu personelleri 9 Mart Türkiye Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla merkeze bağlı Hasancık köyü mevkisinde bulunan fidanlıkta 150 fidanının dikimi gerçekleştirdi.
Etkinliğe, Uzlaştırma Bürosu personelleri ile aileleri, uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı Gülizar Erden ve hakim Ender Erden katıldı.
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlı Uzlaştırma Bürosu personelleri 9 Mart Türkiye Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla merkeze bağlı Hasancık köyü mevkisinde bulunan fidanlıkta 150 fidanının dikimi gerçekleştirdi.
Etkinliğe, Uzlaştırma Bürosu personelleri ile aileleri, uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı Gülizar Erden ve hakim Ender Erden katıldı.
Kaynak: AA
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Etiketler : Adalet Bakanlığı, Adıyaman, Türkiye, Güncel
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