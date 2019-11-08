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Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

08.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:26 Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Adıyaman- Kahta Karayolu'nun 5'nci kilometresindeki  Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.



Adıyaman, Beşpınar, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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